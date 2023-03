Praski duch sportowy. Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Adrian Pieczka 26.03.2023 18:05 Szansa dla aktywnych lub tych, którzy chcą dopiero zacząć trenować. W poniedziałek 3 kwietnia ruszą bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Pragi-Północ. W ramach programu „Praski duch sportowy” utworzone zostaną dwie grupy - otwarta i dla seniorów.

Praski duch sportowy. Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia dla mieszkańców (autor: UD Praga Północ)

Każda grupa będzie 18-osobowa.

- Są to zajęcia, które będą organizowane w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej. Zapisy są pod numerem 607 513 460. Jest to bezpośredni kontakt do instruktora, który te zajęcia organizuje i prowadzi - informuje rzecznik dzielnicy Mateusz Kędzierski.



- Zapraszamy m.in. na zajęcie fitness - dodaje rzecznik. - Są to ćwiczenia przede wszystkim rozluźniające. Są to ćwiczenia, które wpływają na naszą lepszą równowagę, na naszą lepszą kondycję. Są to ćwiczenia rozciągające, wzmacniające - tłumaczy.



To już czwarta edycja programu, którego celem jest zachęcenie mieszkańców Pragi do regularnych ćwiczeń, które wpłyną na poprawę ich ogólnej kondycji fizycznej.

Czytaj też: Autor murali Warszawiakiem Roku 2022. „Sztuka miejska zmienia i miasto, i nas”