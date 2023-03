Autor murali Warszawiakiem Roku 2022. „Sztuka miejska zmienia i miasto, i nas” Adam Abramiuk 22.03.2023 09:39 Nigdy nie maluję źle o Warszawie. Szukam w niej tego co najpiękniejsze - mówił w „Poranku RDC” Tytus Brzozowski. Akwarelista i architekt został wybrany Warszawiakiem Roku 2022. Nagrodę przyznano za dodawanie stolicy koloru i energii przez murale.

Tutus Brzozowski i Grzegorz Chlasta (autor: RDC)

Jak sam mówił w rozmowie z Grzegorzem Chlastą, nie maluje samej Warszawy, ale maluje „o Warszawie”.

- Sięgam po różne składniki miasta. Te, które istnieją, te, których już nie ma po budynki z różnych części Warszawy. Staram się odnaleźć te, które najpełniej tworzą jej charakter. Mieszam to wszystko ze sobą i tworzę nowe przestrzenie. To wszystko się unosi w powietrzu, tramwaje wyjeżdżają wprost z budynków, nad miastem latają fortepiany - opowiadał Tytus Brzozowski.





Zdaniem Brzozowskiego taka sztuka może wpływać na realne życie.

- To, czym otaczamy się w dzieciństwie, to, co wisi u nas na ścianach czy to, z czym obcujemy wpływa bardzo na to, kim stajemy się później. Jeżeli widzimy tylko wielkie reklamy kiełbasy czy adidasów, to inne doświadczenie i inaczej to na nas wpływa, niż jeżeli możemy sobie popatrzeć na kolorowy obraz. Sztuka miejska w ogóle i zmienia miasto, i zmienia nas - tłumaczył.





W sumie w Warszawie można ogląda osiem murali Brzozowskiego. Są m.in. na biurowcu u zbiegu ulic Okopowej i Wolskiej czy przy Rondzie Wiatraczna.

Posłuchaj całej rozmowy: Plebiscyt Warszawiaki 2022. Autor murali Warszawiakiem Roku