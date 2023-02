Mecz piłkarskiej reprezentacji Polski na PGE Narodowym zagrożony? Decyzja do końca tygodnia Przemysław Paczkowski 01.02.2023 17:04 Czy na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz piłkarskiej reprezentacji Polski? Zamontowany bypass na dachu stadionu pozwolił odciążyć konstrukcję i obiekt wznowił swoją działalność dla firm i zwiedzających. Wciąż pod znakiem zapytania stoją jednak wydarzenia zaplanowane na 2023 rok na PGE Narodowym.

Czy na narodowym będzie mecz Polska – Albania? (autor: PGE Narodowy)

Choć Stadion Narodowy – po zamontowaniu bypassa – wznowił działalność dla firm i zwiedzających, nadal nie wiadomo, czy odbędą się wszystkie wydarzenia zaplanowane na ten rok. Chodzi m.in. o mecz Polska – Albania, który ma się odbyć 27 marca.

– Trwają intensywne prace, żeby przywrócić pełną zdolność operacyjną stadionu – mówi rzeczniczka PGE Narodowego Małgorzata Bajer. – W ubiegłym tygodniu pod nadzorem ekspertów pobrano próbkę materiału do badań. Teraz jest ona szczegółowo badania. Wyniki pozwolą nam na podjęcie ostatecznej decyzji co do organizacji marcowego meczu reprezentacji Polski właśnie na PGE Narodowym – wyjaśnia.

Decyzja o tym, czy mecz się odbędzie, ma zapaść do końca tego tygodnia. – Dostaliśmy od ekspertów informację, że wyniki będą do dwóch tygodni. Mamy też od nich zapewnienie, że nasza sprawa jest traktowana bardzo priorytetowo z uwagi na napięty harmonogram. Dlatego mamy nadzieję, że do tego dnia uda nam się otrzymać te wyniki badań – zaznacza Bajer.

Stadion Narodowy został zamknięty na ponad miesiąc po wykryciu wady konstrukcji dachu.

Oświadczenie operatora PGE Narodowego w sprawie wydarzeń zaplanowanych na 2023 rok 👉 https://t.co/2EQV4zQEp8 pic.twitter.com/peb9O674vn — PGE Narodowy (@PGENarodowy) January 31, 2023

