Zabytkowa kamienica przy Markowskiej już po remoncie. Lokatorzy odebrali klucze Przemysław Paczkowski 06.09.2024 16:12 Zabytkowa kamienica przy Markowskiej na warszawskiej Pradze Północ zyskała nowe życie. Była zagrożona katastrofą budowlaną już w 2013 roku, teraz przeszła generalny remont. Władze stolicy oddały budynek pod numerem 13 nowym lokatorom. Wprowadzi się tam prawie 200 rodzin.

3 Zabytkowa kamienica przy Markowskiej została zrewitalizowana (autor: Rafał Motyl/UM Warszawa)

Zakończyła się kolejna inwestycja mieszkaniowa w Warszawie. 186 mieszkań jest już zasiedlanych przez lokatorów w budynku przy Markowskiej 13 na rogu z Ząbkowską. Dzisiaj prezydent Rafał Trzaskowski przekazał klucze jednemu z nowych mieszkańców. Dom wybudowało Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Oprócz mieszkań komunalnych przewidziano w budynku placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

– Ta inwestycja wtapia się w przedwojenną zabudowę praską. To dla nas bardzo istotne. jest w tym miejscu 186 lokali mieszkalnych, w tym 22 lokale dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie tu także placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Całość posesji przy ul. Markowskiej 13 wpisuje się w praski charakter zabudowy – wewnętrzny dziedziniec, przejścia bramowe. Został odtworzony pierwotny kształt budynku – do przebudowanej oficyny dobudowano skrzydło wschodnie w kształcie litery L.

Przewodnicząca Rady Warszawy podkreśla, że sprawa budowy i remontów mieszkań jest dla miasta kluczowa.

– To jest nasz obowiązek, żeby zapewnić mieszkańcom Warszawy dobre, godne warunki życia, a nam jeszcze zależy, żeby one były piękne. Życzę Państwu, żeby to mieszkanie było dla Państwa szczęśliwym mieszkaniem i żeby Państwo naprawdę spędzili tu wspaniałe lata – przekazała, zwracając się do nowych lokatorów Ewa Malinowska-Grupińska.

W miejskim programie rewitalizacji jest jeszcze 29 innych kamienic m.in. na Pradze Północ przy ulicy Ząbkowskiej czy Brzeskiej.

