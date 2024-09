Wodą z basenów umyją stołeczne jezdnie. Ekologiczna akcja Zarządu Oczyszczania Miasta RDC 05.09.2024 21:54 Trwa ekologiczna akcja Zarządu Oczyszczania Miasta na miejskich basenach. Woda z pływalni jest używana do sprzątania warszawskich ulic. W corocznej akcji biorą udział nie tylko kryte baseny. We wrześniu woda będzie też pobierana z otwartych ośrodków sportu.

Woda z basenów umyje stołeczne jezdnie (autor: Szymon Pulcyn/UM)

Kolejne pływalnie w Warszawie przekazują wodę, która zamiast trafić do kanalizacji, służy do sprzątania ulic. W akcji uczestniczą także baseny odkryte, które kończą działalność wraz z nadejściem roku szkolnego. Po wakacjach jako pierwszy wodę oddaje Park Wodny Moczydło.

– To już piąty rok proekologicznych działań, które są możliwe dzięki współpracy wielu partnerów. W przedsięwzięcie zaangażowane są ośrodki sportu z całej Warszawy, strażacy OSP Wesoła, którzy wspierają nas specjalistycznym sprzętem oraz firmy, które pracują na nasze zlecenie. To modelowy przykład na to, że przy realizacji różnorodnych zadań można jednoczyć się w trosce o środowisko – mówi Robert Szymański, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

1,5 mln litrów wody

Podczas tegorocznych wakacji warszawskie pływalnie przekazały już 1,5 mln litrów wody. Akcja prowadzona jest podczas przerw technicznych, kiedy konieczne jest opróżnienie basenów.

Woda jest pompowana do zmywarek przy użyciu sprzętu dostarczanego przez strażaków z OSP Wesoła. To właśnie oni w dniu poboru jako pierwsi są na basenie. Instalują pompy, podłączają węże i koordynują kwestie techniczne. Tankowanie trwa około 20 minut, a jednej nocy z terenu pływalni wyjeżdża kilkanaście pojazdów, które od razu rozpoczynają mycie jezdni.

Ze względu na ogromne pojemności basenów, ich opróżnianie rozkłada się średnio na 3 noce. Działania są dostosowane do warunków pogodowych. Przy niesprzyjającej pogodzie, podczas burzy lub ulewnego deszczu, akcja jest odwoływana.

Woda używana do mycia jezdni jest pobierana w momencie, gdy ulotniły się z niej preparaty używane do dezynfekcji – dlatego jest bezpieczna dla środowiska, ludzi i mytych nawierzchni.

Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje w stolicy regularne sprzątanie 1300 km ulic i torowisk tramwajowych. Każda z dróg jest czyszczona przynajmniej raz w tygodniu. Harmonogram prac mieszkańcy mogą sprawdzić w kalendarzu sprzątania. Za pozostałe drogi odpowiedzialni są inny zarządcy, m.in. urzędy dzielnic, zarządcy osiedli i GDDKiA.

