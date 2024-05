Niewielkie zainteresowanie wsparciem od miasta dla poszkodowanych z Marywilskiej Adam Abramiuk 28.05.2024 18:55 Małe zainteresowanie wsparciem od miasta dla poszkodowanych z Marywilskiej. Tylko 17 kupców złożyło wnioski o udzielenie dofinansowania dla 49 osób. Mogą ubiegać się na 2121 zł dla pracownika przez trzy miesiące.

Specjalny punkt, w którym poszkodowani w pożarze hali targowej Marywilska 44 mogą uzyskać pomoc, został uruchomiony w czwartek w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Podskarbińskiej 25.

Można tam uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, jeśli dany przedsiębiorca zatrudniał więcej niż jedną osobę. Dofinansowanie wynosi 2121 zł miesięcznie na pracownika przez trzy miesiące.

Jak mówiła w „Popołudniu RDC” dyrektorka Urzędu Pracy m.st. Warszawy Monika Fedorczuk, zainteresowanie przez pierwsze dni nie było wielkie.

— Wniosków było 17. To jest w sumie nie najgorszy wynik, bo to dopiero trzeci dzień. Umowy były podpisane z ministerstwem w zeszłym tygodniu, chyba w środę po południu. To jest 17 wniosków dotyczących 49 pracowników — powiedziała Fedorczuk.

Na miejscu funkcjonuje także punkt ZUS. Zainteresowani mogą tam porozmawiać z ekspertami oraz ubiegać się o ulgi — m.in. odroczenia terminu płatności składek.

— Każda pomoc ma ogromne znaczenie — usłyszał od poszkodowanych nasz reporter Mikołaj Cichocki.

Punkt przy Podskarbińskiej 25 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

