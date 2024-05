„Czekamy, bo nie mamy innego wyjścia”. Setki kupców z Marywilskiej w kolejce po kontenery

Kupcy z Marywilskiej 44, którzy stoją w kolejce po miejsca do tymczasowych kontenerów, powiedzieli nam, że czekają, bo nie mają innego wyjścia. Od rana trwa losowanie dla chętnych, którzy chcą kontynuować handel. Ma on wrócić już 1 sierpnia. Do tej pory zgłosiło się około 500 osób. — Każdy najemca będzie miał prawo do zawarcia umowy na jeden taki lokal — mówi prezes zarządu spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska.