Zdezelowane fontanny na Powiślu nie działają od lat. Mieszkańcy: Na upały by się przydały Mikołaj Cichocki 27.06.2024 06:14 Od niemal pięciu lat fontanny w stołecznym parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego są nieczynne, a mieszkańcy nie wiedzą dlaczego. – Kiedy nadchodzą prawdziwe upały, ta odrobinka ochłody by się tutaj bardzo przydała – powiedziała nam jedna z mieszkanek Śródmieścia.

Fontanny w parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego są nieczynne już od blisko pięciu lat.

Mieszkańcy Śródmieścia wciąż nie wiedzą jednak dlaczego. – Ktoś powinien się tym wreszcie zająć – usłyszał nasz reporter Mikołaj Cichocki od jednej z mieszkanek.

– One już drugi czy nawet trzeci sezon nie działają i to jest właśnie zastanawiające dlaczego. Nic nie wiemy i też nas to niepokoi, zwłaszcza teraz, latem, kiedy nadchodzą prawdziwe upały, ta odrobinka ochłody by się tutaj bardzo przydała mieszkańcom. Wiadomo, dzieciaki też lubią się chlapać, fajnie by było, gdyby fontanny działały – mówi mieszkanka.

W mediach społecznościowych pojawił się nawet wpis zachęcający do głosowania na projekt naprawy obiektu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jak przekazał nam Zarząd Zieleni, fontanny zostaną uruchomione po modernizacji – stanie się to wiosną 2025 roku.

Park im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego powstał w latach 50. XX w. i jest jednym z największych w stolicy. Znajduje się na terenach dawnej zabudowy miejskiej Powiśla oraz dawnych ogrodów Frascati, częściowo na skarpie wiślanej. Park przecinają szlaki rowerowe Nadwiślańska ścieżka rowerowa i Podskarpowa ścieżka rowerowa.

