Plac zabaw w Parku Ujazdowskim wciąż nieczynny. „Jesteśmy coraz bliżej ukończenia” Jerzy Chodorek 05.04.2024 21:36 Po raz kolejny opóźnia się termin otwarcia placu zabaw w warszawskim Parku Ujazdowskim. Został on zamknięty w sierpniu 2021 roku z powodu złego stanu technicznego. Wykonawca miał czas na przeprowadzenie remontu do 19 marca. Rzeczniczka warszawskiego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska powiedziała w audycji „Jest sprawa”, że prace są coraz bliżej ukończenia.

Opóźnienie w otwarciu placu zabaw w Parku Ujazdowskim (autor: KRZYSZTOF BABICKI/ Zarząd Zieleni)

Opóźnia się termin otwarcia placu zabaw w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Mijają trzy lata od zamknięcia jednej z najbardziej „felernych” inwestycji w Warszawie.

Posłuchaj podcastu | Jest sprawa | Plac zabaw w Parku Ujazdowskim wciąż nieczynny

Rzeczniczka warszawskiego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska powiedziała w audycji „Jest sprawa”, że wykonawca miał czas na przeprowadzenie remontu do 19 marca. Jest naliczana kara, ale jak podkreśliła rzeczniczka, „jesteśmy coraz bliżej ukończenia”.

— Teraz jesteśmy już na końcowym etapie, jeżeli chodzi o samą modernizację placu zabaw — powiedziała Kwiecień-Łukaszewska.

Plac wyłącznie sezonowy?

Rzeczniczka Zarządu Zieleni w Warszawie dodała, że plac po otwarciu nie będzie czynny cały rok.

— Tutaj nie mogę tego zagwarantować, na pewno nadal będzie to plac zabaw sezonowy, a to wynika chociażby z ukształtowania powierzchni, na której on się znajduje — poinformowała Kwiecień-Łukaszewska.

Plac Zabaw został wybudowany w 2019 roku. Koszt inwestycji wyniósł 3,5 miliona złotych.

