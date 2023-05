PKN Orlen przekazał ponad 2 mln zł dla CZD Przemysław Paczkowski 25.05.2023 19:13 Ponad 2 miliony złotych dla Centrum Zdrowie Dziecka. To efekt wsparcia ze strony fundacji PKN Orlen. Dzięki środkom szpital zyska karetkę oraz dwa specjalistyczne samochody przystosowane do transportu preparatów żywieniowych.

Ponad 2 mln zł dla CZD od PKN Orlen (autor: CZD/Facebook)

Część pieniędzy zostanie również wykorzystana na remont hali postojowej dla karetek.

- Mamy już 5 fundacji, które zasilamy coraz większymi środkami - mówi prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek. - Orlen to nie tylko i wyłącznie biznes. Orlen to także zadania społeczne. Przekazujemy te środki, żeby pomóc społecznościom lokalnym, ale bardzo mocno inwestujemy m.in. w szpitale. To jest dla nas bardzo ważne. Musimy patrzeć sercem, musimy szerzej na naszą działalność patrzeć - dodaje.

W 2022 roku fundacje podlegające PKN Orlen przekazały na cele społeczne w sumie 314 milionów złotych.

