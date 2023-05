Prezydent RP w rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego: To jeden z największych bohaterów II wojny światowej RDC 25.05.2023 06:14 25 maja to rocznica wykonania w więzieniu przy Rakowieckiej wyroku śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ten dzień został ustanowiony przez Europejski Parlament Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. W stolicy dziś uroczystości rocznicowe z udziałem władz państwowych.

75. rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego (autor: RDC)

O godz. 9:15 w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wieniec przy Ścianie Śmierci na terenie dawnego Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów.

Wydarzenia organizuje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Instytut Pamięci Narodowej, swojego patrona będzie wspominał też Instytut Pileckiego.

Prezydent @AndrzejDuda w @MuzeumWykletych: Tu więzieni byli żołnierze niezłomni, którzy do samego końca bronili wolnej, suwerennej i niepodległej Polski. Wśród nich był jeden z największych bohaterów - rotmistrz Witold Pilecki.



25 maja został rozstrzelany przez komunistów

O godz. 10:00 na plenerowej scenie przy ul. Rakowieckiej odbędą się oficjalne uroczystości, w tym Apel Pamięci.

Uroczystość zakończy składanie kwiatów przy Ścianie śmierci, gdzie wykonywane były wyroki śmierci w czasach stalinowskich. Wieczorem tego dnia odprawiona zostanie msza święta, którą poprzedzi o godz. 19 występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej. Po mszy będzie koncert muzyki kameralnej „Nieugięty, Niezłomny, Niepokonany” w wykonaniu zespołu „Boarte Piano Trio”. O godzinie 21:30, czyli w godzinę egzekucji rotmistrza, zostanie oddany hołd pod Ścianą śmierci.

25 maja 1948 roku o 21.30 został zamordowany Witold Pilecki.

W 75. rocznicę jego śmierci zapraszamy na główne obchody ku jego czci. Apel pamięci, poezja rotmistrza, hołd pod Ścianą Śmierci, zwiedzanie jego celi, Msza Św. i koncerty. Od 10.00 - 22.00.

Zbiórka krwi i akcja informacyjna

Rocznicę upamiętni też Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Zorganizuje zbiórkę krwi, w której wezmą udział m.in. ukraińscy wolontariusze pracujący w Centrum Lemkina, założonym przez Instytut Pileckiego w celu gromadzenia i zapisywania świadectw rosyjskich zbrodni w Ukrainie.

Krwiobus stanie 25 maja w godz. 10–15 przy placu Piłsudskiego (parking Dowództwa Garnizonu Warszawa). Mobilnej zbiórce krwi będzie towarzyszyć prezentacja życia i misji Witolda Pileckiego. Materiały o rotmistrzu będą wyświetlane na telebimie, Instytut przygotował specjalnie na tę okoliczność również kartki pocztowe z wizerunkiem Pileckiego i fragmentami z raportów.

Nie można jej kupić ani wyprodukować, ale ratuje życie. Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi

W 75. rocznicę śmierci naszego patrona oddaj krew na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Instytut przygotował też akcję informacyjną w pociągach PKP. Spot opowiadający o życiu Witolda Pileckiego będzie wyświetlany od 25 do 31 maja w pociągu PKP Intercity „Pilecki” relacji Bielsko-Biała–Białystok i w kilkunastu innych pociągach PKP Intercity obsługiwanych przez pojazdy typu Dart.

Spacer po Warszawie

27 maja Instytut Pileckiego organizuje spacer po Warszawie, w trakcie którego przybliżona zostanie historia Witolda Pileckiego i jego związki ze stolicą.

Rozpocznie się on o godz. 11 pod pomnikiem rotmistrza na Żoliborzu, gdzie zostaną m.in. odczytane fragmenty raportu z Auschwitz. Następnym przystankiem będzie Al. Wojska Polskiego 40, gdzie Witold Pilecki dał się ująć w łapance, aby przedostać się do obozu.

Stamtąd trasa wycieczki poprowadzi nad Wisłę i zakończy się na plaży, na której w czasach pokoju rotmistrz spędzał czas z rodziną. Zbiórka 27 maja o godz. 11 przy pomniku rtm. Pileckiego, Al. Wojska Polskiego 32.

Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia do 26 maja pod adresem: edukacja@instytutpileckiego.pl.

Witold Pilecki

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu w północnej Rosji, dokąd jego rodzina została przesiedlona w ramach represji za udział w powstaniu styczniowym. Od 1910 r. mieszkał i uczył się w Wilnie. Maturę zdał w 1921 r.

W latach 1918-21 służył w Wojsku Polskim, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej (walczył m.in. w bitwie warszawskiej). W 1939 r. wziął udział w kampanii wrześniowej, a po jej zakończeniu przedostał się do Warszawy, gdzie stał się jednym z organizatorów konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej.

W 1940 r. podczas łapanki w Warszawie pozwolił się aresztować, by przedostać się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i zdobyć informacje o panujących tam warunkach. Był jednym z inicjatorów konspiracji w obozie. Opracowywał sprawozdania przesłane później do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. zdołał uciec z obozu wraz z dwoma współwięźniami.

