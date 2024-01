Problem z parkowaniem na „Małej Waszyngtona”. Mieszkańcy chcą powrotu starych zasad

Lokatorzy „Małej Waszyngtona” chcą powrotu starych zasad i z tego względu stworzyli petycję dotyczącą parkowania. Wcześniej kierowcy pozostawiali samochody „po skosie”, teraz robią to wzdłuż chodnika. Mimo że ubyło miejsc parkingowych, to nie zniknęły pojazdy zatrzymujące się niezgodnie z zasadami. — Parkują w miejscach do tego nieprzeznaczonych, czyli w mniejszych, wąskich uliczkach — mówi członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej Waszyngtona 46.