Park nie blok. Mieszkańcy chcą dialogu społecznego w sprawie terenu na warszawskich Włochach Przemysław Paczkowski 02.12.2023 10:34 Miasto obiecało mieszkańcom zmianę miejscowego planu na terenie Pól Karolińskich. Miał tam powstać park, jednak okazuje się ratusz ma inne plany i chce w tym miejscu postawić blok. Mieszkańcy domagają się dialogu społecznego

Mieszkańcy chcą dialogu społecznego w sprawie parku we Włochach (autor: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy)

Mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Włochy apelują o nowy park na terenie Pól Karolińskich. Chcą dialogu społecznego. Urządzony teren zielony miał zostać obiecany przez władze miasta w 2020 roku. Teraz mieszkańcy protestują bo Warszawa chce tam postawić bloki.

– Każdy kto ma mieszkanie chce mieć park, a ludzie bez mieszkania chcą żebyśmy budowali – komentuje odpowiedzialna za budowę mieszkań, wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.

– To nie jest miejsce na park. To znaczy dzisiaj nie jest to sytuacja w której jest w planach w przyszłości przygotowanie tam parku zgodnie i z planami, które tam są. Natomiast to też nie jest rozstrzygnięte czy będziemy w najbliższym czasie budować tam bloki – mówi Machnowska-Góra.

Zapytaliśmy urząd miasta o to czy spotkanie z mieszkańcami zostanie zorganizowane. Czekamy na odpowiedź.

