Nowa ulica w Warszawie. Gdzie jest Panamska? RDC 27.06.2024 20:40 27 czerwca na warszawskim Mokotowie doszło do symbolicznego połączenia dwóch odległych krajów – Polski i Panamy. Przy Alei gen. Władysława Sikorskiego odbyła się uroczystość otwarcia ulicy Panamskiej.

3 Otwarcie ulicy Panamskiej na Mokotowie (autor: UM Warszawa)

Przy Alei gen. Władysława Sikorskiego na warszawskich Stegnach odbyła się uroczystość otwarcia ulicy Panamskiej.

Tabliczka z nazwą ulicy Panamskiej została uroczyście odsłonięta przez ambasadora Republiki Panamy Javiera Alcides Bonagas De Gracia, zastępczynię prezydenta m.st. Warszawy Renatę Kaznowską, zastępcę przewodniczącego Rady m.st. Warszawy Sławomira Potapowicza oraz Rafała Miastowskiego – burmistrza dzielnicy Mokotów. W wydarzeniu wzięli udział również liczni przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego z krajów iberoamerykańskich.

— Warszawa (@warszawa) June 27, 2024

– W ubiegłym roku obchodziliśmy 90. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych i ta uroczystość wpisuje się właśnie w ten kontekst. Ceremonia ta jest również świadectwem odniesienia i do miasta Panamy, gdzie istnieją ulice Polska, Warszawska, Getta Warszawskiego, a także aleja Jana Pawła II, upamiętniająca wizytę papieża Polaka w Panamie. Panama wybrała właśnie Polskę, aby zaznaczyć swoją obecność w tej części świata. Mamy nadzieję, że ambasada Panamy dalej będzie promować projekt bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą i miastem Panamą, która jest węzłem połączeń lotniczych dla tego regionu. Myślę, że fakt nadania nazwy ulicy panamskiej zbliży nas do siebie jeszcze bardziej – o polsko-panamskich relacjach mówił ambasador Republiki Panamy Javier Alcides Bonagas De Gracia.

Panamska w Warszawie

Panama to mały kraj pod względem terytorium, ale szczyci się ogromną różnorodnością biologiczną i kulturową, który przez pięć wieków był łącznikiem między narodami na całym świecie. Kilka dni temu Panama po raz szósty została wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w zeszłym roku Panamczyk został wybrany na sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

– Cieszę się, że Panama, wspaniały i interesujący kraj, z którym od blisko stulecia Polska ma bardzo dobre i coraz szersze relacje dyplomatyczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe ma wreszcie swoją ulicę w Warszawie. Otwieram ją z dumą i satysfakcją. Spotykając się tu, gdzie dziś widzimy naszą różnorodność, pamiętamy, że jesteśmy wszyscy częścią globalnej, harmonijnej społeczności. To otwiera przed nami nowe możliwości, daje motywację do nowych działań i inspiruje do poznawania innych kultur, krajów i przede wszystkim ludzi – powiedziała wiceprezydent Renata Kaznowska.

Nazwa ulicy Panamska została nadana Uchwałą nr (97) XCVII/3265/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2024 r. Ulica Panamska wpisuje się w międzynarodowe nazewnictwo w tej części dzielnicy Mokotów.

– Chce podkreślić, że Rada Warszawy podjęła decyzję o nazwaniu nazwy ulicą Panamską jednomyślnie. Mam też gorącą nadzieję i wierzę w to głęboko, że dzisiejsza uroczystość jest początkiem współpracy między naszymi krajami i naszymi państwami. Że współpraca ta będzie miała jeszcze większy wymiar gospodarczy, polityczny i kulturalny. W imieniu Rady Warszawy chcę Panu ambasadorowi i wszystkim zaangażowanym nadanie nazwy ulicy Panamskiej serdecznie podziękować. Nasze miasto dzięki tej nazwie staje się jeszcze piękniejsze – podziękował Sławomir Potapowicz, zastępca przewodniczącego Rady m.st. Warszawy.

Wydarzenie uświetnił pokaz tradycyjnych strojów panamskich, zwanych „pollerras”.

Źródło: inf. prasowa Autor: RDC /PA