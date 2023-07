Balustrada, fragment elewacji i szklany kałamarz. Nowe odkrycia na terenie dawnego Pałacu Brühla Adam Abramiuk 07.07.2023 13:52 Podczas prac archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla odnaleziono fragment elewacji,zabytkową balustradę i szklany kałamarz pochodzący z międzywojnia. Trwają również przygotowania do odkopania tajemniczego tunelu, którego nie ujęto na mapach ani ewidencjach. — Od pierwszego dnia wychodzą nam odkrycia archeologiczne, architektoniczne i będzie tego coraz więcej — mówi rzecznik spółki Pałac Saski.

Nowe znaleziska na terenie dawnego Pałacu Brühla (autor: Pałac Saski / T. Tołłoczko)

W czwartym dniu prac archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla odnaleziono kolejne artefaky. To fragment elewacji, zabytkowa balustrada i szklany kałamarz.

Rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński wyjaśnia, że prace są prowadzone od strony ul. Fredry i Wierzbowej.

— Został znaleziony fragment elewacji. Dosłownie przed kilkoma minutami wyciągnęliśmy również zabytkową balustradę. Będziemy sprawdzali, czy faktycznie pochodzi ona z pałacu Brühla, czy jest materiałem naniesionym. Od pierwszego dnia wychodzą nam odkrycia archeologiczne, architektoniczne i będzie tego coraz więcej. Dopiero archeolodzy przystąpili do pracy, także czekamy dalej — mówi Kuliński.

Jak dodaje Kuliński, archeolodzy przygotowują się też do odkopania tajemniczego tunelu.

— Wiemy po badaniach georadarowych, że z Pałacu Brühla w kierunku ulicy Wierzbowej odchodzi jakiś tajemniczy tunel. Nie mamy go ujętego na żadnych mapach ani na żadnych ewidencjach, które posiadamy. Jego odkrycie będzie dla nas dużą sensacją. Zobaczymy, jak się do niego dokopiemy. Myślę, że dojdziemy do niego w przyszłym miesiącu. Tak jak 14–15 lat temu został odkryty tunel łączący oba skrzydła Pałacu Saskiego i była to wtedy wielka sensacja dla archeologów, liczymy, że w tym wypadku będzie tak samo — wyjaśnia Kuliński.

Prace archeologiczne mają potrwać do końca tego roku. W kolejnym badany będzie jeszcze teren dawnego pawilonu i ogrodu Becka.

Zaczynają pojawiać się mniejsze znaleziska jak ten przepiękny szklany kałamarz pochodzący z 20-lecia międzywojennego w idealnym stanie. Wewnątrz są jeszcze zaschnięte resztki niebieskiego tuszu! pic.twitter.com/8Y3JI8owpv — Sławomir Kuliński (@Slawek_kulinski) July 7, 2023

