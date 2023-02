Ferie zimowe w naszym województwie już od poniedziałku. Stołeczny ratusz poinformował, że trwa nabór uzupełniający do akcji "Zima w mieście". Jak co roku uczniowie będą mieli zapewnione dwa posiłki i opiekę w szkołach. Do wyboru zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne i rekreacyjne.