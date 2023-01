Akcja „Zima w mieście” z większym zainteresowaniem niż rok temu Cyryl Skiba 19.01.2023 11:50 Dużo większe zainteresowanie akcją „Zima w mieście” w Warszawie niż w ubiegłym roku. Nabór trwał do 15 stycznia. Jak co roku uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę w szkołach. Do wyboru zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Ferie w naszym województwie od 13 lutego.

Wolne miejsca na "Zimę w mieście" w Warszawie (autor: UM Warszawa)

- Mamy znacznie więcej dzieci niż rok temu - mówi zastępca rzecznika urzędu miasta, Jakub Leduchowski. - W 2022 zapisanych było 6050 dzieci. W tym roku zapisanych jest już blisko 10 tys. uczniów. W tej liczbie zawiera się też ponad 830 dzieci z Ukrainy, choć są one zapisywany w ramach akcji "Wspólna warszawska zima". Jest to akcja analogiczna do "Zimy w mieście" organizowana przez miasto i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF - tłumaczy.

Choć oficjalnie nabór się już zakończył, to są jeszcze pojedyncze, wolne miejsca.

Jakie formalności muszą spełnić rodzice?

- Po zakwalifikowaniu dzieci do akcji ich rodzice lub opiekunowie najpóźniej do końca stycznia muszą dokonać opłaty za udział, albo przedstawić dokumenty zwalniające z opłaty. Warszawa pokrywa znacznie ponad połowę kosztów. Opłata po stronie rodziców to 15 za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł za opiekę - wyjaśnia.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20 stycznia o 16:00.

I turnus "Zimy w mieście" odbędzie się w dniach 13-17 lutego. II turnus potrwa od 20 do 24 lutego.

