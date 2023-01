Symbol Starego Miasta odchodzi w zapomnienie. Brak chętnych na warszawskie dorożki Adrian Pieczka 18.01.2023 18:55 Dorożki mogą zniknąć z warszawskiego Starego Miasta. To dlatego, że na przejażdżkę nimi jest coraz mniej chętnych. Mało kogo teraz na to stać - mówi Krzysztof Szczepański, najstarszy warszawski dorożkarz z blisko 45-letnim stażem i dodaje, że taki interes przestaje się w stolicy opłacać.

Symbol Starego Miasta odchodzi w zapomnienie. Brak chętnych na warszawskie dorożki (autor: RDC)

Atrakcja, która ma się dobrze np. w Krakowie, coraz mniej opłaca się w stolicy i nie ma chętnych do jej obsługi.

- Utrzymanie dorożki wiąże się dziś z dużym kosztem - mówi Krzysztof Szczepański, najstarszy warszawski dorożkarz z blisko 45-letnim stażem. - Za pobyt tego konia w stajni ja płacę tysiąc złotych miesięcznie. Do tego dochodzi ubezpieczenie, składka ZUS-u, wszystkie naprawy. Podkucie konia 500 zł kosztuje, to wystarcza na miesiąc. Wychodzi więcej niż 2 tys. zł - wylicza.



- Gdy zaczynałem, przejazd bryczką był czymś wyjątkowym - przypomina Szczepański. - Mniejsze ceny były, każdego było stać. Kiedyś to dziadek z wnuczką przychodził, babcia z wnukiem i kawałek pan ich przewiózł, jakieś pieniądze pan dostawał za to - mówi.



- Mało kogo stać teraz na przejazd dorożką - ocenia Szczepański. - Kto ma pieniądze, to próbuje jechać tą bryczką, a kto nie ma pieniędzy, to nie bardzo. A coraz mniej jest takich ludzi, którzy mają pieniądze niestety. Za darmo byłoby pełno tych ludzi. Były takie dni, że trzy dni z rzędu jeździłem, a ani gorsza nie zarobiłem. Na czwarty dzień nie pojechałem już - opowiada.



Za kurs po Starówce dorożkarz bierze średnio 100 zł. Z początkiem roku na emeryturę przeszło dwóch dorożkarzy, zostało pięciu.

Czytaj też: "Życie nocne się skończyło". Dwaj najstarsi warszawscy dorożkarze przeszli na emeryturę