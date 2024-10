Odłóż telefon i żyj! Ogólnopolska kampania społeczna zawitała do Ursusa Przemysław Paczkowski 30.10.2024 17:24 Władze Ursusa dołączają do ogólnopolskiej kampanii społecznej, która ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo pieszych w rejonie przejść. Przy przejściach dla pieszych pojawią się napisy, które przypominają o konieczności schowania smartfona przed wejściem na jezdnię.

Akcja społeczna Odłóż telefon i żyj w Ursusie (autor: RDC)

Warszawska dzielnica Ursus rozpoczęła malowanie napisów z hasłem przypominającym o schowaniu smartfona do kieszeni przed wkroczeniem na jezdnię. Malowanie napisów rozpoczęto w środę 30 października od przejścia przy Szkole Podstawowej nr 2.

W akcji uczestniczyli uczniowie szkoły.

Wdrożenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na terenie Ursusa to inicjatywa radnego dzielnicy, Roberta Faliszewskiego.

– W Ursusie niestety w ostatnim czasie było kilka niebezpiecznych zdarzeń, w dwóch przypadkach wręcz tragicznych. Między innymi w okolicach przejść dla pieszych. Dlatego postanowiłem nie być bierny i zaprosiłem urząd dzielnicy do dołączenia do ogólnopolskiej akcji, żeby to bezpieczeństwo przy pasach, przejściach dla pieszych zwiększyć – mówił w środę rano radny.

Korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez przejście może również zaboleć nasz portfel. Zgodnie z obecnym taryfikatorem grozi za to mandat w wysokości 300 złotych.

