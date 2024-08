Problem mieszkańców Faworytki 2 na radzie Mokotowa. Od tygodnia nie ma tam prądu i ciepłej wody Mikołaj Cichocki 27.08.2024 12:39 Mieszkańcy apartamentowca przy Faworytki w Warszawie mają zwrócić się dziś o pomoc do Rady Dzielnicy Mokotów. Od tygodnia żyją bez prądu i ciepłej wody. To wszystko skutki ubiegłotygodniowej ulewy.

Mieszkańcy budynku przy ul. Faworytki 2 w Warszawie, w którym od tygodnia nie ma prądu i ciepłej wody, zwrócą się dziś o pomoc miasta na Radzie Dzielnicy Mokotów. Administracja bloku złożyła też oficjalne pismo do urzędu o działania pomocowe.

Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, po ubiegłotygodniowych ulewach, które zalały parking podziemny, mieszkańcy do dziś walczą z jej skutkami. Jak przekazał nam radny dzielnicy Mokotów Jacek Grzeszak, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że budynek nie jest w zarządzaniu miasta i dzielnicy.

– Jest to teren, o którym niesamowicie trudno będzie jakiekolwiek decyzje podejmować. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy prywatny budynek. Na pewno będę oczekiwał od władz dzielnicy zaangażowania i pomocy mieszkańcom, natomiast mam takie poczucie, że to jest bardziej taka pomoc organizacyjna niż takiej natury finansowej. Miasto tam raczej nie może wejść z jakąś inwestycją i remontem tego budynku. – mówi Grzeszak.

– Na te chwilę prowadzimy prace na własną rękę – poinformowała Katarzyna Chwastek z administracji budynku. – Prowadzone są działania przez firmę elektryczną, która ma na celu przywrócenie prądu do budynku. Szukamy firm, które zajmą się osuszaniem. Były już firmy, które oceniały szkody w węźle cieplnym, który też uległ zalaniu. – mówi Chwastek.

Sesja Rady Dzielnicy Mokotów jest zaplanowana na godzinę 16:00.

