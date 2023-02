Od niedzieli utrudnienia w warszawskich Włochach. Wiadukt nad Globusową do remontu 17.02.2023 10:25 Warszawscy drogowcy wyremontują wysłużony wiadukt we Włochach. Prace nad Globusową rozpoczną się w niedzielę, 19 lutego. W czasie robót kierowcy przejadą tą ulicą, ale zamknięta będzie ulica Świerszcza. Autobusy skierowane zostaną na objazdy.

Remont wiaduktu (autor: UM Warszawa)

Wiadukt w ciągu ulic Świerszcza i Potrzebnej (nad ul. Globusową) został oddany do użytku pod koniec 1964 r. Teraz wymaga całkowitej renowacji. Potwierdziły to przeprowadzone w 2021 r. badania stanu technicznego konstrukcji. Podczas kapitalnego remontu obiekt zyska nową płytę pomostu, a podpory zostaną skute i dozbrojone. Remont potrwa ok. jedenastu miesięcy.

Od niedzieli objazdy

Ruch drogowy ulicami Świerszcza i Potrzebną, pomiędzy ul. Cienistą a Plastyczną, zostanie wstrzymany w niedzielę, 19 lutego, ok. godz. 22:00. Jadący ulicą Świerszcza będą musieli skręcić w Cienistą, a wyjazd z ul. Cienistej będzie możliwy tylko w prawo. Objazdy będą prowadzone ulicami: Cienistą, Zdobniczą i Wałowicką (będzie można skręcić w te ulicę z Dźwigowej). Możliwy będzie także objazd ulicami al. 4 Czerwca 1989 r. – Połczyńską – Dźwigową.

Przez cały czas trwania robót, przejazd ulicą Globusową pod remontowanym wiaduktem będzie możliwy, ale kierowcy powinni liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Nie będzie można pojechać bocznymi jezdniami ul. Globusowej, czyli „na górę” – do ul. Świerszcza oraz z Potrzebnej „na dół” – do Globusowej.

Autobusy inaczej

Autobusy będą kierowane na trasy objazdowe. Linie 127, 228 i nocna N85 będą kursowały w obu kierunkach ulicami: Sympatyczną – Wałowicką – Zdobniczą – Cienistą – Świerszcza. Natomiast autobusy linii 194 zostaną skierowane na trasę przebiegającą ulicami: Dźwigową – Zdobniczą – Cienistą – Świerszcza.

Przystanek PKP Włochy 03 zostanie zawieszony. Zostaną uruchomione przystanki zastępcze PKP Włochy 53 (na ulicy Cienistej dla linii 228) oraz Wałowicka 51 (na ulicy Zdobniczej dla linii 127, 194, 228) i 52 (na ulicy Zdobniczej dla linii 194).

Czytaj też: SPA dla bohaterskiego psa. Wizyta u groomera w nagrodę za misję w Turcji