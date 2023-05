Wola w remoncie. Tramwajarze rozpoczynają prace na torowisku na Obozowej Adrian Pieczka 29.05.2023 06:27 Tramwajarze zaczynają prace na Obozowej w Warszawie. W weekend zaczęły się przygotowania, wstrzymany został ruch na tej ulicy od Prymasa Tysiąclecia do pętli Koło. Dziś rozpocznie się remont torowiska.

Prace na Obozowej (autor: Tramwaje Warszawskie)

Platformy przystankowe pojawią się na ulicy Obozowej, dzięki czemu podróżni nie będą już wysiadać z tramwaju prosto na ulicę. Prace rozpoczną się w poniedziałek 29 maja i będą podzielone na etapy.

W trakcie prac na Obozowej zamknięta będzie północna jezdnia drogi w kierunku Bemowa. Przejazd samochodem będzie możliwy w jednym kierunku – w stronę al. Prymasa Tysiąclecia. Aby ograniczyć utrudnienia w ruchu kołowym, roboty zostaną podzielone na etapy – w każdym z nich zamknięty będzie inny fragment ul. Obozowej. Za każdym razem na remontowanym odcinku obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania.

Pierwszy etap potrwa mniej więcej sześć tygodni.

– To wymiana szyn i całej infrastruktury tramwajowej, która jest już zużyta. Drugi etap, planowany na jesień, to założenie zielonego torowiska. Jesień jest najdogodniejszym terminem na kładzenie rozchodnika, aczkolwiek też mogą być wyjątki – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Z kolei w przyszłym roku Tramwaje Warszawskie ruszą z budową sześciu nowych platform przystankowych.

– Poprawią komfort wsiadania do tramwajów. Dziś wsiadamy do nich z ulicy, co nie jest wygodnym rozwiązaniem dla pasażerów. Planujemy budowę platform tam, gdzie ich nie ma – dodaje Dutkiewicz.

Na cały czas remontu wyłączony zostanie ruch tramwajowy od al. Prymasa Tysiąclecia do pętli Koło. Kursowanie tramwajów linii 11 zostanie zawieszone. Nadal będzie można dojechać tramwajem do przystanku PKP Koło od strony ulicy Młynarskiej – tramwajami linii 24. Od strony Bemowa na pętlę Koło będą dojeżdżały tramwaje linii 35 na wydłużonej trasie ulicami Powstańców Śląskich, Radiową i Dywizjonu 303 oraz dodatkowej linii 70 z Boernerowa (ulicami Kaliskiego, Lazurową i Dywizjonu 303).

Autobusy linii zastępczej Z23 połączą przystanek Koło 05 przy pętli Koło z pętlą Ostroroga. Nocne N45 i N95 będą kursowały trasą objazdową (tylko w kierunku krańców Lazurowa i Os. Górczewska), ale nie pominą żadnego z przystanków.

Czytaj też: Kolejny blok w Warszawie z nową zewnętrzną windą