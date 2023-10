„Ja wezmę wózek, a pani będzie się czołgać”. Pacjenci przychodni na Ochocie bez windy

Wizyta w przychodni na Ochocie to istna wspinaczka po zdrowie. Co chwilę awarii ulega jedyna winda w budynku. W rezultacie pacjenci-seniorzy przychodzący na rehabilitację muszą wdrapywać się po schodach na trzecie piętro. — To już kolejny raz, kiedy winda nie działa — stwierdziła jedna z pacjentek.