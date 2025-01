Co zrobić z choinką po świętach? Radna z Ochoty chce wyrzucać drzewka do jeziorka Przemysław Paczkowski 25.01.2025 11:56 Co zrobić z choinką po świętach? Wrzućmy ją do Jeziorka Szczęśliwickiego – proponuje przewodnicząca rady dzielnicy Ochota Sylwia Mróz. Radna jako przykład takiego rozwiązania podaje Finlandię, gdzie topienie choinek jest już... tradycją. Zarząd Zieleni jednak ma nieco odmienne zdanie na ten temat.

Co zrobić z choinką po świętach? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Randa Sylwia Mróz wpadła na pomysł, by świąteczne drzewka zamiast wyrzucania topić w Jeziorku Szczęśliwickim. Jako przykład podaje Finlandię.

– W Finlandii choinki zbiera się i później te, które się nadają, są zbierane w jednym miejscu i osoby wyznaczone, często są to osoby łowiące ryby, wrzucają te choinki do zbiorników wodnych. Ma to pomóc przede wszystkim bioróżnorodności – mówi.

Drzewka, jak proponuje radna, mogłyby zostać zatopione w jednym z ochockich zbiorników.

– Wpadłam na pomysł, że można by było zrobić to eksperymentalnie. Zebrać małą liczbę choinek i spróbować wrzucić je do Jeziorka Szczęśliwickiego – dodaje.

Pomysł nie przypadł do gustu miejskiej jednostce odpowiedzialnej za zieleń.

Jak przekazał radnej Zarząd Zieleni, stolica nie będzie topić choinek, bo jak zaznaczają urzędnicy to, że w Finlandii zatapianie choinek wykazało pozytywny wpływ na środowisko, nie znaczy, że w warszawskich zbiornikach przyniesie taki sam efekt.

Co więcej, choinka według przepisów traktowana jest jako bioodpad i wrzucanie jej do zbiornika wodnego byłoby po prostu zaśmiecaniem środowiska.

Czytaj też: 30-metrowy blok na wąskiej działce w Śródmieściu. „Będzie okno w okno”