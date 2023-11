Narodowe Święto Niepodległości. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęły się centralne uroczystości RDC 11.11.2023 12:20 W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. W uroczystościach bierze również udział prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęły się uroczystości w 105. rocznicę odzyskania niepodległości (autor: Kancelaria Prezydenta)

Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej odprawy wart. Meldunek prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP złożył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.

Zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy i złożenie wieńców od Narodu przez prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, prezesa Rady Ministrów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Po godz. 13 prezydent Duda, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu złożą wieńce przed znajdującym się przy placu Piłsudskiego pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po południu, ok. godz. 14 z Ronda Dmowskiego w centrum Warszawy wyruszy organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości, który przejdzie Alejami Jerozolimskimi na błonia Stadionu Narodowego.

Wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie

Uroczystości z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się w sobotę rano. Po godzinie 8.00 Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

W ten sam sposób twórców II RP uczcili: premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki. O godz. 8.20 przed pomnikiem Wincentego Witosa przy Placu Trzech Krzyży, Marszałek senior Marek Sawicki oraz delegacja PSL złożyli kwiaty z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Odznaczenia

Prezydent Andrzej Duda o godz. 8.50 wręczył w Belwederze odznaczenia państwowe z okazji Święta Niepodległości.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski i działalność na rzecz środowisk kombatanckich - został odznaczony harcerz i więzień polityczny stalinowskiej Polski mjr Zenon Wechmann.

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy duszpasterskiej, za szczególne zaangażowanie w procesach beatyfikacyjnych i kultywowanie pamięci o polskich błogosławionych, prezydent odznaczył ojca Gabriela Bartoszewskiego.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i działalności naukowo-badawczej, za popularyzowanie historii Kościoła w Polsce, został odznaczony ksiądz biskup Jan Kopiec.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski prezydent wręczył również historykowi Jerzemu Pietrzakowi - za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Aktor Wiesław Komasa został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.

Również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za rozsławianie kultu Świętego Andrzeja Boboli - Patrona Polski, został odznaczony ksiądz Józef Niżnik.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju harcerstwa, za pielęgnowanie pamięci historycznej oraz osiągnięcia w pracy naukowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, prezydent odznaczył historyka Grzegorza Nowika.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni przedsiębiorca Rafał Brzoska, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, za działalność społeczną i charytatywną, oraz ziennikarka i filantropka Amma Omenaa Mensah, za wybitne zasługi w działalności filantropijnej i charytatywnej.

Również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności publicznej i społecznej, za wkład w umacnianie obronności i bezpieczeństwa państwa, został odznaczony inżynier, urzędnik państwowy Marek Chodkiewicz.

Za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni aktorzy Jarosław Gajewski i Halina Łabonarska.

Za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania ampfutbolu, za osiągnięcia sportowe, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, został odznaczony ampfutbolista Marcin Oleksy.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, za działalność filantropijną i społeczną, otrzymał przedsiębiorca Krzysztof Pawiński, natomiast za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii, kultury i tradycji, za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa w Polsce, historyk sztuki Andrzej Szczerski.

Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej zostali odznaczeni obywatele Stanów Zjednoczonych: politolog Joshua Muravchik, w uznaniu wybitnych zasług we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz ekonomista Lawrence W. Reed, w uznaniu wybitnych zasług we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce.

Kolejnym punktem obchodów tego dnia jest msza św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej, której przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W liturgii brał udział Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek senior Sejmu Marek Sawicki. Tego dnia również w Świątyni zapłonie Świeca Niepodległości, podarowana przez papieża Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby została zapalona w wolnej Polsce.

Wyjątkowy koncert

Wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się koncert pt. "Wolność jest w nas" z udziałem wybitnych muzyków polskich i ukraińskich. "W tym roku chcieliśmy zaakcentować naszą łączność z cierpiącym narodem ukraińskim, który od wielu miesięcy heroicznie walczy o swoją niepodległość – powiedzieli organizatorzy koncertu.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć Małą Armię Janosika, Ukraiński Chór Dziecięcy Filharmonii Krakowskiej oraz barytona Viktora Yankovskiego. Wydarzenie zwieńczy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych takich jak "Rota", "My, Pierwsza Brygada" czy "Rozkwitały pąki białych róż", wraz z Chórem Politechniki Warszawskiej. Artystom akompaniować będzie Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada Sejm będzie otwarty dla zwiedzających, zobaczyć będzie można m.in. Hol Główny, Salę Kolumnowa, galerię Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski i Senat. Osoby chcące zwiedzić Sejm będą mogły to zrobić w godz. 10.00-16.00. Nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych rezerwacji, należy jedynie zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do Działu Przepustek.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

