Nastolatek pchnięty nożem koło stacji metra. Zatrzymane trzy osoby, najmłodsza ma 15 lat

Warszawscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały związek z wczorajszym napadem w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. To jedna kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat. Późnym wieczorem 17-letni mężczyzna został tam zaatakowany i pchnięty nożem. W stanie krytycznym trafił do szpitala.