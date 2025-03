Murale Legii zamiast bazgrołów na rondzie Sedlaczka? „Rozmawialiśmy z klubem” Miłosz Kuter 18.03.2025 20:14 Mural nawiązujący do Legii Warszawa w miejsce bazgrołów na ścianach wiaduktu nad rondem Sedlaczka. Powstał pomysł zastąpienia graffiti dużą pracą nawiązującą do stołecznego klubu, który ma tuż obok swoją siedzibę. Alternatywy oczekują mieszkańcy. Jak powiedzieli naszemu reporterowi, pseudoartyści oszpecili całą okolicę.

5 Bazgroły na rondzie Sedlaczka (autor: RDC)

Zamiast bazgrołów – murale Legii Warszawa. Taki pomysł na walkę z pseudograffiti na rondzie Sedlaczka tuż obok stadionu Wojskowych ma miasto.

Mieszkańcy przyznają, że mają już dość bazgrołów na nowych wiaduktach.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że bazgroły znikną i ma pomysł na trwałe pozbycie się problemu pseudograffiti w tym miejscu.



– To graffiti zostanie wyczyszczone, zleciliśmy to do usunięcia, natomiast docelowo najlepszym rozwiązaniem byłoby zapewne jakieś porozumienie z Legią w celu stworzenia tam, czy przez klub, czy przez kibiców legijnych murali. Zresztą tam przed budową nowych wiaduktów takie właśnie murale w tym miejscu były. Wstępnie już się z klubem kontaktowaliśmy – mówi Jakub Dybalski z ZDM.

Rondo Sedlaczka zostało wyremontowane w ramach przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Od tamtej pory wiadukty zostały pomazane już kilkukrotnie.

