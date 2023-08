Msze Święte za Ojczyznę i pikniki wojskowe. Uroczystości rocznicy Bitwy Warszawskiej na Mazowszu 13.08.2023 10:33 W niedzielę kolejny dzień obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej. W kościołach odprawione zostaną Msze Św. za Ojczyznę. W wielu miastach w kraju dziś także pikniki wojskowe, m.in. w Ossowie, gdzie 123. lata doszło do kulminacyjnej bitwy z bolszewikami.

Drugi dzień obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej (autor: Adam Lubiak/Facebook)

Kościelne obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nazywanej "Cudem nad Wisłą" rozpoczęły się w niedzielę, 13 sierpnia pielgrzymką, która o godz. 5.00 wyszła spod sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie i poszła do sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. Do pokonania jest blisko 20 kilometrów. Będą iść w intencji jedności Polaków.

W kościele w Radzyminie o godz. 13.00 odbędzie się msza św. pod przewodnictwem ordynariusza warszawsko-praskiego, bp. Romualda Kamińskiego. Po liturgii zaplanowana jest procesja fatimska oraz poświecenie dwóch kapliczek różańcowych.

W intencji poległych 103 lat temu w walkach o stolicę, 13 sierpnia o godz. 18.00, bp Jacek Grzybowski będzie modlił się w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika - poinformowała diecezja warszawsko-praska.

W konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku – świątyni będącej wotum za "Cud nad Wisłą" zaplanowano w niedzielę koncert Orkiestry Sinfonia Viva, pod batutą Tomasza Radziwonowicza, która wykona uwerturę hallerowską, napisaną specjalnie na 150-lecie urodzin gen. Józefa Hallera, który w 1920 r. dowodził Armią Ochotniczą broniącą Warszawy przed nawałą bolszewicką.

Pikniki wojskowe

W całym kraju, w związku ze zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego organizowane są pikniki wojskowe. Największy jest zorganizowany w podwarszawskim Ossowie, gdzie 123. lata temu odbyła się decydująca Bitwa Warszawska. W programie są warsztaty edukacyjno-historyczne, koncert patriotyczny czy pokaz sprzętu militarnego.

Wydarzenie potrwa do godziny 16:00 - na placu przy ul. Matarewicza i przy parkingu budowanego Muzeum Bitwy Warszawskiej

W programie:

- wystawa Iskry Niepodległej,

- stoiska promocyjne służb mundurowych,

- koncert Orkiestry Wojskowej

- warsztaty edukacyjno-historyczne z rekonstruktorami,

- pokazy sprzętu wojskowego (m.in. czołgi Leopard, K2 GF, armatohaubica KRAB),

O 14:00 wystąpi zespół "Fabryka".

Warsztaty edukacyjno-historyczne, koncert patriotyczny, pokaz sprzętu militarnego oraz piknik wojskowy realizowane są w ramach projektu „Obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie".

Bitwa Warszawska – rekonstrukcja

Tymczasem rekonstruktorzy już rozpoczęli przygotowania na 15 sierpnia. Właśnie wtedy – w Święto Wojska Polskiego – polscy żołnierze po raz kolejny odeprą bolszewicką nawałę pod Ossowem.

W Radiu dla Ciebie tego dnia przygotowaliśmy specjalne relacje z obchodów naszego dziennikarza Piotra Łosia.

W tym roku organizatorzy chcą nawiązać do 150. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera, które przypadają w niedzielę, a także do 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

– Przygotowujemy nowe mundury Błękitnej Armii generała Hellera, które szyliśmy prawie rok. Będzie wręczenie sztandaru 236. pułku piechoty, czyli sztandar ochotniczy, który pułk otrzymał z rąk powstańców styczniowych, a oni 13 sierpnia 1920 roku przekazali swój sztandar obrońcom Warszawy. Na linii Wisły wymaszeruje 236. pułk – mówi Zbigniew Rowiński z Grupy Historyczno-Edukacyjnej Szare Szeregi.

Na polach Ossowa kolejny raz zostanie odtworzona historyczna wieś, która będzie świadkiem walk.

– Jeżeli chodzi o budynki, to już są pobudowane, przygotowane. Są rozbieralne, więc zawozimy je na miejsce rekonstrukcji. Patrzę na taki duży taras, na którym młodzi ludzie w wieku 12–17 lat przygotowują właśnie mundury – dodaje Rowiński.

Inscenizacja bitwy rozpocznie się o godz. 14:00. Wcześniej, bo o 12:00 na Polach Ossowskich piknik rodzinny.

Spektakularna rekonstrukcja walk angażuje blisko 200 uczestników/rekonstruktorów, a przyciąga tysiące widzów, które przybywają całymi rodzinami, by uzmysłowić sobie wydarzenia sprzed 103 lat.

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.,

Patronat honorowy nad wydarzeniami 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej objęli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Prezes Instytutu Pamięci narodowej dr Karol Nawrocki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Bitwa Warszawska – rys historyczny

Bitwa Warszawska roku 1920 to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Sierpniowe zwycięstwo sprzed 100 laty ocaliło niepodległą Polskę i cywilizację łacińską przed komunizmem.

Bitwa ta była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Polski, Europy i świata. Jednakże z wyjątkiem Polski ten fakt nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich.

Zauważył to już w 1931 r. brytyjski dyplomata lord Edgar Vincent d'Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, autor książki „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”.

Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane Edgar Vincent d'Abernon

W wyniku Bitwy Warszawskiej 1920 r. straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Nie są natomiast dokładnie znane straty zadane Sowietom. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo w walkach lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

