Prawykonanie Uwertury Hallerowskiej pod batutą T. Radziwonowicza już jutro RDC 12.08.2023 19:56 Koncert Orkiestry Sinfonia Viva, pod batutą Tomasza Radziwonowicza, który w Radiu dla Ciebie współprowadzi audycję "Music brothers, czyli z kulturą za pan brat", będzie jedną z części uroczystości związanych z obchodami 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wydarzenie w niedzielę w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku.

Prawykonanie Uwertury Hallerowskiej pod batutą T. Radziwonowicza (autor: Sinfonia Viva)

W konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku – świątyni będącej wotum za "Cud nad Wisłą" zaplanowano w niedzielę koncert Orkiestry Sinfonia Viva, pod batutą Tomasza Radziwonowicza, która wykona Uwerturę Hallerowską, napisaną specjalnie na 150-lecie urodzin gen. Józefa Hallera, który w 1920 r. dowodził Armią Ochotniczą broniącą Warszawy przed nawałą bolszewicką.

Wydarzenie pod nazwą „Polscy muzycy w hołdzie generałowi Hallerowi” jest organizowane przez Fundację im. Michała Boyma.

Celem wydarzenia jest uczczenie osoby generała Józefa Hallera z okazji przypadającej 13 sierpnia 2023 roku 150. rocznicy urodzin. Utwór wykona orkiestra SIMFONIA VIVA w składzie 23-osobowym pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Przed koncertem zostanie w formie krótkiego wykładu zaprezentowana postać Józefa Hallera przez prof. Krzysztofa Kawęckiego. Również w krótkim wystąpieniu prezes Fundacji im. Michała Boyma dr Wojciech Ostrowski spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto wskrzeszać pamięć o sławnych Polakach.

Wydarzenie poprowadzi Anna Popek.

Tomasz Radziwonowicz jest skrzypkiem-solistą, aranżererem, kompozytorem i dyrygentem. Ukończył Warszawską Akademię Muzyczną. Jest założycielem kwintetu smyczkowego I Solisti di Varsavia oraz orkiestry Sinfonia VIVA. Jako lider obu projektów stworzył doceniony i liczący się w kraju jak i za granicą, dorobek artystyczny. Jako pierwszy dokonał opracowań na fortepian i kwintet smyczkowy wszystkich utworów Fryderyka Chopina. W latach 1981-82 był solistą i II koncertmistrzem Filharmonii w Las Palmas, gdzie założył kwintet smyczkowy Camerata Musica VIVA. Rozwijał tam solową działalność koncertową. W roku 1987 wraz z bratem, Karolem Radziwonowiczem, podczas Dni Muzyki Henryka Wieniawskiego dokonał prawykonania Wielkiej Sonaty na skrzypce i fortepian Józefa Wieniawskiego. Jest Autorem „Requiem dla Świata” wydanego w formie płytowej przez Polskie Radio. Warszawska premiera utworu miała miejsca 11 listopada 2022 roku.

Orkiestra Sinfonia Viva powstała w 1998 roku. Na wieloletni dorobek orkiestry składa się bogaty repertuar muzyki klasycznej, jazzowej i filmowej, imponująca dyskografia ponad 50 albumów oraz wiele koncertów w kraju i za granicą. Orkiestrę tworzą młodzi, utalentowani muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, grający z pasją, profesjonalizmem i uśmiechem. Współpracując z innym artystami oraz samodzielnie, orkiestra otrzymała aż 9 nominacji do Nagród Muzycznych Fryderyk. Za album Pasquale Anfossi Musica Sacromontana IX (2014) otrzymała prestiżową francuską nagrodę Złotego Orfeusza, przyznawaną przez Academie du Disque Lyrique we Francji. W powiększonym składzie, pod nazwą Classic Entertainment współpracowała z legendarną grupą YES, z którą odbyła tourne po Europie, promując płytę „Magnification”. W lutym 2010 roku amerykański wahadłowiec Endeavour zabrał w kosmos kopię rękopisu Preludium A-dur op. 28 nr 7 i płytę z muzyką Fryderyka Chopina w wykonaniu Karola Radziwonowicza i Sinfonii Viva, przyłączając się tym samym do światowych obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora.

