Młody wynalazca z Warszawy stworzył okulary prostujące kręgosłup Cyryl Skiba 05.07.2023 18:32 Stworzył okulary, które prostują kręgosłup. Młody wynalazca z Warszawy doceniony w internetowym plebiscycie. Krystian Gostomski teraz będzie walczył o finał prestiżowego konkursu Explory.

Młody wynalazca z Warszawy stworzył okulary prostujące kręgosłup (autor: mat. Krystiana Gostomskiego)

Krystian Gostomski, student Politechniki Warszawskiej, stworzył okulary, które mają prostować kręgosłup. Zaproponował zastosowanie czujników, które można przymocować po obu stronach szkieł. W ten sposób wychwytywane byłyby ruchy głowy i szyi oraz niepoprawna postawa przy biurku przed komputerem - wyjaśnia.

- Na ten moment wygląda to w sposób dość makietowy, który zawiera też wiele czujników, kabelków i różnego rodzaju połączeń. Celem tych okularów jest to, aby sygnalizowały nam to, kiedy zaczynamy się garbić np. podczas pracy przy biurku i właśnie poprzez to dbać o zdrowie - tłumaczy.



Skąd pomysł?

- Pierwszy raz spotkałem się z sesją, oczywiście z długim przygotowaniem do niej i rzeczywiście zauważyłem pogorszenie swojej postawy ciała, bo jednak człowiek więcej siedział przy tym biurku. Nałożyło się to, że zbliżał się konkurs Explory i w fazie takiego wymyślania, burzy mózgów, co tu zaproponować, wyłonił się właśnie projekt okularów na kręgosłup, z chęci właśnie dbania o swój kręgosłup - wyjaśnia.



Wielki Finał konkursu organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii podczas Gdynia Explory Week odbędzie się jesienią. Więcej o wynalazku dziś w „Wieczorze Radia dla Ciebie”. Zapraszamy do słuchania o 22:00.

Czytaj też: Obrazy Fridy Kahlo w Polsce. Wernisaż prac meksykańskiej malarki w Muzeum Łazienki Królewskie