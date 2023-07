Obrazy Fridy Kahlo w Polsce. Wernisaż prac meksykańskiej malarki w Muzeum Łazienki Królewskie Cyryl Skiba 05.07.2023 12:51 Wystawa „Kolor życia. Frida Kahlo” od piątku 6 lipca w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Do wyjątkowego świata meksykańskiej malarki zapraszała w „Południu z Animuszem” po. dyrektora Muzeum Marianna Otmianowska.

„Kolor życia. Frida Kahlo” już od piątku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Do świata malarki wprowadzą nas kolory, obrazy oraz zdjęcia, a także plenerowa instalacja na dziedzińcu Podchorążówki. To nawiązanie do słynnego La Casa Azul – Niebieskiego Domu Fridy, w którym artystka się urodziła, wychowała, tworzyła i zmarła.

Pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska podkreślała, że na wystawie będziemy mogli zobaczyć trzy oryginalne obrazy Fridy.

– Wiedzieliśmy, że będzie możliwe wypożyczenie jednego obrazu z Meksyku. Koniec końców pokazujemy trzy obrazy. Te dwa dodatkowe to są niezwykłe martwe natury malowane pod koniec życia, kiedy Frida malowała już w pozycji leżącej – opowiadała w Radiu dla Ciebie Otmianowska.

Frida Kahlo w dzieciństwie chorowała na polio, a jako nastolatka została ciężko ranna w wypadku. Przeszła kilkadziesiąt operacji, lecz jej ciało nigdy nie wróciło do pełnej sprawności. Mimo tego nie straciła woli tworzenia.

Jak podkreślała Otmianowska, dzieła Fridy mają terapeutyczną moc.

– Frida przede wszystkim chciała wyrazić siebie. Malarstwo, rysunek były dla niej możliwością do wyrażania swoich emocji i doświadczeń – podkreślała.

Obok trzech obrazów malarki – „Tam wisi moja sukienka” (1933), „Kokosy” (1951) oraz „Martwa natura z arbuzami” (1953) – przygotowano również inne atrakcje.

– Wyświetlamy także film archiwalny ukazujący Fridę Kahlo – dodała Otmianowska.

Wystawa będzie czynna do początku września. Na stronie www.lazienki-krolewskie.pl szczegółowy program wydarzeń towarzyszących.

