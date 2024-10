Od środy cykl „Sylwetki” w KinoGramie. „Te filmy dogłębnie pokazują życie tych osób” Cyryl Skiba 07.10.2024 16:12 Filmem „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa” zainaugurowany zostanie cykl „Sylwetki” w KinoGramie warszawskiej Fabryki Norblina. To nowa seria dokumentalnych portretów inspirujących postaci, które odcisnęły swoje piętno w świecie kultury, sztuki, sportu i życia codziennego. W Polskim Radiu RDC opowiadał o niej Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Docs Against Gravity.

Cykl „Sylwetki" to nowa seria dokumentalnych portretów inspirujących postaci, które odcisnęły swoje piętno w świecie kultury, sztuki, sportu i życia codziennego. Inauguracja 9 października przedpremierowym pokazem filmu „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa” w KinoGramie warszawskiej Fabryki Norblina. W Polskim Radiu RDC zapraszał na nią nasz gość Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Docs Against Gravity.

Posłuchaj rozmowy | O cyklu „Sylwetki" | Karol Piekarczyk

Karol Piekarczyk mówił, że jest hipoteza mówiąca o tym, że słynna alpinistka Wanda Rutkiewicz żyje w Himalajach.

- Jest też taka hipoteza, jest ona poruszana w filmie i nawet jeśli to jest jakaś taka romantyczna imaginacja i nawet jak wiemy, że niekoniecznie jest to możliwe, to myślę, że to nadaje też całej tej postaci i całej idei chodzenia po górach, jakiegoś takiego romantyzmu, na który myślę, że możemy sobie pozwolić.

Pokaz filmu rozpoczyna nowy cykl - w kolejnych tygodniach filmy: „Simona”, „Tańcząc Pinę” czy „Tarantino. Bękart kina”.

- Cykl „Sylwetki” pokazuje wspaniałe osobowości ze świata bardzo różnego, bo od wspinaczki górskiej przez fotografię, po film, po świat mody, tańca, ale te wszystkie filmy łączy to, że pokazują naprawdę w dogłębny sposób życie tych osób. Często też wydobywają trochę i zmieniają nasze opinie - mówił Karol Piekarczyk.



Pokaz inauguracyjny w środę o 19:30 w KinoGramie warszawskiej Fabryki Norblina. Gościem wieczoru będzie reżyserka i scenarzystka Eliza Kubarska. Premiera filmu „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa” 18 października w kinach w całym kraju.

