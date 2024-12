Mieszkania komunalne receptą na kryzys kadrowy w warszawskiej policji? RDC 28.12.2024 17:06 Lokale komunalne mogą być receptą na kryzys kadrowy w stołecznej policji. W Warszawie są wolne mieszkania, które mogą być przekazane policjantom. Wola przekazała do dyspozycji KSP na razie 30 lokali, ale mogłaby o wiele więcej - powiedział w RDC Marcin Jakubik, rzecznik Urzędu Dzielnicy Wola.

Policja (autor: RDC)

W Warszawie są wolne mieszkania. Mogą zostać przeznaczone dla policjantów

Wola przekazała do dyspozycji KSP na razie 30 lokali, ale mogłaby o wiele więcej - powiedział w RDC Marcin Jakubik rzecznik Urzędu Dzielnicy Wola

– Mamy w tej chwili około 300 mieszkań gotowych do zamieszkania i zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie. Jeżeli będzie taka potrzeba, nie wykluczamy, że będzie ich więcej. Tak, mamy ten przywilej, że dzielnica Wola ma największy zasób lokalowy w mieście stołecznym. To jest prawie 14 tysięcy lokali, z czego mamy około 300 lokali wolnych gotowych do zamieszkania – przyznaje rzecznik ratusza.

Wolnych mieszkań na Woli jest jeszcze więcej, ale większość wymaga remontów, mówił nasz gość.

– Są oczywiście takie, które się nie nadają z powodów stanów technicznych po tym, jak poprzedni najemcy je pozostawili. One muszą być wyremontowane bądź są w budynkach, które muszą być wyremontowane, dla naszych mieszkańców też, bo to nie tylko dla funkcjonariuszy. Mamy ten przywilej, że mamy taki duży zasób, więc u nas mieszkańcy nie czekają w kolejkach mieszkaniowych. Wręcz wspomagamy inne dzielnice tym naszym zasobem – przekazał Marcin Jakubik.

Mieszkańcy, żeby otrzymać takie mieszkanie, muszą spełniać warunki. Funkcjonariusze - nie.

– Tak naprawdę jedynym warunkiem jest to, żeby był funkcjonariuszem, czynnym funkcjonariuszem danej formacji i nie był właścicielem lokalu, czy to w mieście stołecznym, czy w powiatach, które z miastem Warszawa graniczą – tłumaczy rzecznik.

Funkcjonariusze, nie tylko policjanci mogą zamieszkać na Woli bardzo szybko.

– W każdej chwili, jeżeli komenda stołeczna się po nie zgłosi. Komenda stołeczna, straż miejska, straż pożarna. No to są pewnie kwestie rozpatrzenia wniosków. Pewnie to jest kilka tygodni – mówi Jakubik.

Czynsz w takich mieszkaniach na Woli to około 14 zł za metr kwadratowy plus opłaty. Decyzję o przekazaniu lokali komunalnych na rzecz KSP podejmuje Rada Warszawy.

Od niej zależy więc przekazanie służbom kolejnych wolskich lokali.

Według danych miasta na lokal komunalny czeka obecnie ok. 2 200 rodzin.

W przyszłym roku Warszawa ma wyremontować kolejnych 1800 lokali mieszkalnych. To wciąż jednak mniej niż kolejka oczekujących, bo oprócz policjantów na pomoc mieszkaniową od miasta czeka obecnie blisko 2 200 gospodarstw domowych.

W całej Warszawie łącznie znajduje się około 81 tys. miejskich lokali - zarówno komunalnych jak i społecznych. Mieszkania znajdują się we wszystkich dzielnicach, ale ta liczba jest zróżnicowana. Najwięcej - po 10 tys. jest w 5 centralnych, to Praga Północ i Południe, Śródmieście, Mokotów i Wola - która obecnie ma około 300 wolnych lokali. Ostatnio 30 przekazała dla funkcjonariuszy.

Najmniej miejskich mieszkań jest w Wesołej i Wilanowie – niecałe 200.

Czytaj też: Sprawą wyburzenia kamienicy przy ul. Łuckiej 8 zajmuje się prokuratura