Sprawą wyburzenia kamienicy przy ul. Łuckiej 8 zajmuje się prokuratura Miłosz Kuter 28.12.2024 11:42 Prokuratura wyjaśnia sprawę wyburzenia kamienicy przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie. Zbierane są materiały dowodowe, trwa przesłuchanie świadków. Najpewniej zostanie zatrudniony biegły w zakresie zabytków. Kamienica została ostatecznie rozebrana w poniedziałek, mimo że działania były niezgodne z prawem. Po budynku pozostało gruzowisko.

Kamienica przy Łuckiej 8 zburzona (autor: Krzysztof Strzałkowski/ Facebook.com)

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmuje się sprawą nielegalnej rozbiórki kamienicy przy Łuckiej 8.

Wyburzanie kamienicy zaczęło się w sobotę 21 grudnia. Na miejscu interweniował konserwator i służby. Do niemal całkowitego zrównania z ziemią kamienicy, doszło bezprawnie w poniedziałek. Wtedy złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

– Bierzemy pod uwagę konieczność zgromadzenia dodatkowych dowodów, przesłuchania dodatkowych świadków, być może również uzyskania opinii specjalistycznych. Czyn, którego dotyczy to śledztwo, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Sąd może również zobowiązać oskarżonego do przywrócenia do poprzedniego stanu ten zabytek – mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Wojewódzki konserwator zabytków oszacował wartość kamienicy na około milion złotych.

Kamienicę Abrama Włodawera zbudowano w 1878 r. Budynek przetrwał II wojnę światową i powstanie warszawskie. To najstarsza czynszówka na Woli. W 2012 r. została zwrócona spadkobiercom właścicieli, od tego czasu znajduje się w prywatnych rękach.

Jeszcze w latach 90., trafiła do rejestru zabytków, co nakłada na właściciela obowiązek dbania o należyty stan nieruchomości, m.in. zachowania wpisanych do rejestru elementów w niezmienionej formie i prowadzenia regularnych prac konserwatorskich. W listopadzie br. obiekt został wykreślony z rejestru, co spowodowało protesty organizacji społecznych, obawiających się że otworzy to drogę do rozbiórki kamienicy.

Kamienica wielokrotnie była podpalana. W 2015 roku budynek płonął aż 9 razy, a w 2016 r. – 6. W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców, co do poprawności sprawowania opieki nad zabytkiem przez właścicieli, w 2020 r. władze dzielnicy zgłosiły sprawę do prokuratury. W kwietniu 2020 r. oficyna kamienicy została rozebrana, mimo sprzeciwu konserwatora.

