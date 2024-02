Miał pobić kolegę butelką i karniszem. Podejrzany o zabójstwo na Woli zatrzymany RDC 21.02.2024 08:02 Podejrzany o zabójstwo mężczyzna, który dotkliwie pobił butelką i drewnianym karniszem kolegę a następnie uciekł, wpadł w ręce wolskich policjantów. W prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa działając w multirecydywie. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Miał pobić kolegę butelką i karniszem. Podejrzany o zabójstwo na Woli zatrzymany (autor: KSP)

Miał pobić kolegę butelką i karniszem. Wolscy policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo.

Mundurowi dostali informację, że w jednym z mieszkań leży pobity mężczyzna. - Na miejscu funkcjonariusze zastali mężczyznę bez oznak życia, posiadał on widoczne obrażenia ciała. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Policjanci ustalili, że wcześniej odwiedził go znajomy, z którym pił alkohol. Mężczyźni zaczęli "siłować się na rękę" a w końcu doszło pomiędzy nimi do awantury i po chwili zaczęli się bić. Sprawca zadawał mu wielokrotnie ciosy w głowę uderzając go szklaną butelką i drewnianym karniszem oraz bił go i kopał po całym ciele. W ten sposób spowodował u niego liczne obrażenia ciała skutkującego jego śmiercią. Zaraz po zdarzeniu uciekł - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Na miejsce sprowadzono przewodnika z psem, zabezpieczono też monitoring, na którym utrwalił się wizerunek sprawcy. Śledczy rozpoczęli przesłuchania świadków, dzielnicowi prowadzili rozpoznanie w swoich rejonach. Na miejscu zdarzenia grupa dochodzeniowo-śledcza, z udziałem prokuratora i biegłego lekarza sądowego, prowadziła oględziny, zabezpieczono ślady kryminalistyczne.

Kilka godzin po zdarzeniu mężczyzna, którego rysopis odpowiadał wizerunkowi sprawcy, został zatrzymany przez dzielnicowych z Woli. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że był on już wielokrotnie karany za różne przestępstwa i w przeszłości przebywał w zakładzie karnym, a w grudniu ubiegłego roku opuścił po ponad roku więzienne mury za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, będąc już uprzednio skazanym w warunkach recydywy.

W prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa działając w multirecydywie. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi kara od 8 lat do dożywocia.

