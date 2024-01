Metro odwoła się od decyzji konserwatora. Chodzi o zabytkowe mozaiki na dwóch stacjach

Metro Warszawskie odwoła się od decyzji w sprawie wpisania mozaik na stacjach Służew i Ursynów do rejestru zabytków. Choć spółka nie kwestionuje wartości artystycznej ceramicznej okładziny, to chce doprecyzowania przepisów. – W naszej ocenie nie są one jednoznaczne – mówi Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.