Zakończył się kolejny etap remontu kościoła św. Karola Boromeusza

Zakończył się kolejny etap trwającego od kilku lat remontu elewacji kościoła św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej 9. Dokończono remont elewacji bocznych i wyremontowano wieże kościoła – poinformowało biuro stołecznego konserwatora zabytków.

Kościół św. Boromeusza w Warszawie (autor: Stołeczny Konserwator Zabytków)

W kościele naprawiono też tynki, które były mocno zawilgocone i zagrzybione oraz pomalowano elewację na kolor zgodny z oryginalnym. Przeprowadzono również konserwację ozdobnych profili oraz elementów dekoracyjnych wykonanych z żeliwa. Miasto przeznaczyło na ten cel prawie 300 tys. złotych. Odnowienia wymaga jeszcze elewacja frontowa. Parafia planuje przeprowadzić jej remont w 2024 roku.

Kościół Boromeusza na Chłodnej

Kościół został wybudowany w latach 1841–49 u zbiegu ulic Chłodnej i Elektoralnej. Budowa świątyni wiąże się z uprowadzeniem i wywiezieniem za miasto króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez konfederatów barskich 3 listopada 1771 roku. Ponieważ już następnego dnia – niedaleko Powązek, we wspomnienie św. Karola Boromeusza – król, pozostawiony z porywaczem Janem Kuźmą, przekonał go do uwolnienia, fakt ten został stosownie upamiętniony.

Neorenesansowa świątynia zaprojektowana przez wybitnego architekta warszawskiego Henryka Marconiego jest wzorowana na rzymskich bazylikach Santa Maria Maggiore i św. Pawła za Murami. Przy głównym wejściu, po bokach schodów ustawione są rzeźby przedstawiające Ojców Kościoła, dłuta znanych rzeźbiarzy – Ludwika Kaufmanna oraz Pawła Malińskiego. Elewacje boczne ozdobione są galerią figur z panteonu polskich świętych i błogosławionych.

Warszawska świątynia była w okresie powstania bardzo nowatorska – po raz pierwszy w Królestwie Polskim przy budowie kościoła zastosowano odlewy żeliwne, zarówno w konstrukcji jak i wystroju. Kościół jest jednym z nielicznych obiektów, który przetrwał II wojnę światową na terenie getta.

Po klęsce powstania warszawskiego Niemcy wysadzili prezbiterium i kaplice boczne kościoła. Do czasów współczesnych zachował się niemal cały XIX-wieczny korpus świątyni. Apsydę prezbiterium odbudowano w 1956 r.

