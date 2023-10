Rozpoczyna się remont zabytkowej kamienicy na Woli. „To niemy świadek historii” Adam Abramiuk 10.10.2023 06:52 Zabytkowa kamienica na Woli doczeka się remontu. W przyszłym tygodniu ruszy modernizacja elewacji budynku przy Żelaznej 64. To niezwykle cenny obiekt w skali całej Warszawy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby kondycja kamienicy była jak najlepsza - mówi burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

8 Kamienica na Woli (autor: UD Wola)

W przyszłym tygodniu ruszy modernizacja elewacji budynku przy Żelaznej 64. To najważniejszy etap rewitalizacji obiektu.

- Kamienica pochodzi z końca XIX wieku i wymaga odnowienia - mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski. - Budynek został uszkodzony w czasie Powstania Warszawskiego, a w 2009 roku kamienica została wpisana do rejestru zabytków. To niemy świadek historii, niezwykle cenny obiekt w skali całej Warszawy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby kondycja kamienicy była jak najlepsza - tłumaczy.





Koszt remontu elewacji budynku to ponad 8,3 mln zł. Prace mają zakończyć się do końca listopada 2025 roku.

Kamienica Anny Koźmińskiej mieści się przy ul. Żelaznej 64, na rogu ul. Krochmalnej. Budowa obiektu rozpoczęła się ok. 1896 roku, a zakończono ją w roku 1912.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PL