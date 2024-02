Gmina nie dopełniła obowiązku? Rozebrano jeden z najcenniejszych zabytków w Ząbkach

Rozebrano jeden z najcenniejszych zabytków miasta Ząbki, czyli willę Ronikierów. Był to ostatni ślad po rodzinie Ronikierów. Rzecznik mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków poinformował, że budynek nie był wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, choć zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad nimi, należy to do obowiązków gminy. — Dwukrotnie zwracaliśmy się w tej sprawie do gminy Ząbki. Niestety, bezskutecznie — oznajmił rzecznik.