Dziś wielkie otwarcie Cepelii. Budynek przy Marszałkowskiej przeszedł remont [ZOBACZ] Adrian Pieczka 13.12.2024 07:29 Dziś otwarcie Cepelii w Warszawie. Po blisko 60 latach zabytkowy budynek przy Marszałkowskiej w Warszawie odzyskał dawny blask. Pawilon jest powojennym budynkiem w stylu późnego modernizmu i przeszedł gruntowną przebudowę. Co ważne, cechy historycznego pawilonu zostały odtworzone. – Jedną z nich jest zygzakowata elewacja, czyli ten zygzakowaty przebieg tego wielkiego przeszklenia – mówi architekt i urbanista Radosław Gajda.

Dziś o godz. 9:00 nastąpi oficjalne otwarcie kultowego pawilonu dawnej Cepelii przy Marszałkowskiej. Podczas remontu budynku inwestor zachował i odtworzył cechy historycznego pawilonu.

– Jedną z nich jest zygzakowata elewacja, czyli ten zygzakowaty przebieg tego wielkiego przeszklenia. On był wymyślony jako taki wyraz ekspresji architektonicznej oraz takie zachęcenie do tego, żeby te trzy miliony par oczu, które przechodzą tutaj miesięcznie, mogły zaglądać do środka, oglądać te towary, które są eksponowane, bo właśnie to nie był tylko pawilon handlowy, ale pawilon handlowo-ekspozycyjny – architekt i urbanista Radosław Gajda.

Blacha z elewacji, na której warszawiacy mogli oglądać kultowego kogucika, została wyeksponowana w środku budynku. Można ją także oglądać z zewnątrz, od ulicy Nowogrodzkiej.

– To, że budynek był obłożony blachą falistą, jest jedną z kolejnych cech charakterystycznych późnego modernizmu, czyli tego uprzemysłowienia budownictwa. Jak państwo spojrzą pod tym neonem, tam widać warstwy kolejnych farb, które były na tę blachę nakładaną, a tam, gdzie był neon, tam nikomu się nie chciało wciskać tego pędzla, więc jest ten pierwotny kolor – opowiada Gajda.

Warszawiakom, z którymi rozmawialiśmy, podoba się odnowione miejsce.

Budynek dzięki renowacji zyskał dodatkowe piętro w piwnicy, dając w sumie 1300 m2 powierzchni.

Historyczna Cepelia

Budynek został zaprojektowany jako główny salon ekspozycyjno-handlowy Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA), zwanej „Cepelią”. Została powołana do życia w 1949 r. jako instytucja zrzeszająca rozproszone spółdzielnie rzemiosła ludowego i artystycznego z całego kraju.

„Dwukondygnacyjny obiekt otrzymał lekką, transparentną, asymetryczną bryłę, z górną kondygnacją nadwieszoną nad wycofanym na całym obwodzie parterem, który od frontu otrzymał schodkowy zarys elewacji. Surową architekturę pawilonu w narożniku północno-zachodnim ożywia kompozycja ceramiczna opracowana prawdopodobnie przez Stanisława Kucharskiego. Dekoracja była dziełem małopolskiej Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych Kamionka z Łysej Góry” – przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

Większą część obydwu kondygnacji zajmował salon sprzedaży „Cepelii”. Dwukondygnacyjna przestrzeń, zaaranżowana zgodnie z trendami wystawienniczymi lat 60., mieściła łącznie dziewięć stoisk.

Cepelia w prywatnych rękach

Pawilon został sprzedany przez „Cepelię” prywatnemu nabywcy. Według jego planów po modernizacji miał się w nim mieścić lokal sieci McDonald’s.

W 2019 wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki odmówił uzgodnienia projektu, uzasadniając to znaczną ingerencją w zabytkową substancję zabytku. Inwestor odwołał się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uchylił decyzję konserwatora i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rezygnacji spółki McDonald’s z uruchomienia lokalu w pawilonie w 2022 roku jego właściciel uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dopuszczającą rozbudowę, przebudowę i remont budynku.

Pawilon w rejestrze zabytków znajduje się od 2019 roku.

