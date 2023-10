Lotnisko Chopina ma już zainstalowany system antydronowy. Nie będzie tzw. neutralizacji

Lotnisko Chopina ma już zainstalowany system antydronowy. Wszystko po to, by nie dochodziło do niebezpiecznych incydentów. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, nie będzie tzw. neutralizacji dronów. — Nie mamy takiego prawa wynikającego z ustawy. Rozwiązanie, jakie możemy zastosować, to oczywiście wykrycie bezzałogowego statku — tłumaczy zastępca dyrektora Lotniska Chopina Michał Witkowski.