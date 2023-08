Chciał wylecieć z lotniska Chopina z granatem i amunicją. Usłyszał trzy zarzuty

Obywatel RPA, który chciał wylecieć z Warszawy do Dubaju z granatem i amunicją w bagażu usłyszał trzy zarzuty, a prokuratura może wystąpić do sądu o aresztowanie go — podała we wtorek rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.