Mieszkańcy będą musieli się wynieść? Aktywiści przeciwni sprzedaży zabytkowej zajezdni na Pradze RDC 19.10.2023 21:28 Społecznicy sprzeciwiają się sprzedaży zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ulicy Inżynierskiej. Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi" apeluje do prezydenta Warszawy o wstrzymanie transakcji planowanej przez władze dzielnicy, do czasu uchwalenia nowego programu rewitalizacji. Mieszkańcy będą musieli się wynieść - podkreśla Krzysztof Michalski ze stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi" apeluje do prezydenta Warszawy o wstrzymanie się ze sprzedażą zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ulicy Inżynierskiej.

- Mam wrażenie, że w tej sprawie decyzję podjął wyłącznie zarząd. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której po pierwsze we frontowej kamienicy znajdują się lokatorzy. Tam jest siedem lokali mieszkalnych zajmowanych, co oznacza, że dla tych osób będzie trzeba znaleźć lokale zastępcze - tłumaczy Krzysztof Michalski ze stowarzyszenia "Porozumienie dla Pragi".



W tym miejscu działa także kolektyw artystyczny, który po sprzedaży nieruchomości również musiałby znaleźć nową siedzibę.

- To miejsce mogłoby służyć mieszkańcom dzielnicy - dodaje Michalski. - Należałoby raczej patrzeć na to, żeby maksymalizować tutaj miejskie pomysły, czyli część działki, która jest niezabudowana od strony ulicy Zaokopowej, może warto byłoby tam postawić budynek komunalny mieszkalny, a to podwórze, które zajmują garaże, z którego korzysta Stacja Praga, być może rozbetonować, zamienić w zielone podwórko - wyjaśnia.



Zajezdnia w różnej formie funkcjonowała do lat 50 ubiegłego wieku. W 2010 roku budynek frontowy został wpisany do rejestru zabytków. Zapytaliśmy władze dzielnicy o powody planów sprzedaży. Czekamy na odpowiedź.

