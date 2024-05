Łoś spacerował po ulicach Bemowa. W eskorcie policji wrócił do lasu Mikołaj Cichocki 09.05.2024 08:48 Policjanci eskortowali łosia. Nietypowe zgłoszenie o dzikim zwierzęciu spacerującym po ulicach miasta dostali wczoraj funkcjonariusze z Bemowa. Dzięki ich współpracy z weterynarzem i łowczym, łoś trafił już do swojego naturalnego środowiska.

Łoś spacerował na Bemowie (autor: KSP)

Łoś w eskorcie policji wrócił do lasu. Wcześniej spacerował ulicami miasta. Do takiej nietypowej sytuacji doszło na warszawskim Bemowie. Interweniowali funkcjonariusze.

- Policjanci z Bemowa otrzymali wczoraj nietypowe zgłoszenie - relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji. - Chodziło o łosia, który przechadzał się bemowskimi ulicami. Policjanci początkowo przemieszczali się za nim, żeby pilnować, czy nie stwarza zagrożenia na drodze. Policjanci okazali się niezbędni podczas przetransportowania go najpierw do specjalnie przystosowanego auta, a następnie eskortowali pojazd ze zwierzęciem do lasu - tłumaczy.



Przed transportem łoś został tymczasowo uśpiony przez weterynarza. Po przewiezieniu do lasu odzyskał przytomność i wrócił do swojego naturalnego środowiska.

