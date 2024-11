Dwa miliardy złotych na rozwój transportu publicznego w Warszawie Przemysław Paczkowski 28.11.2024 17:01 Ponad 2 mld zł na rozwój metra i tramwajów. Stolica otrzyma środki z Komisji Europejskiej. Dzięki funduszom będzie można sfinansować trwające inwestycje jak dokończenie budowy drugiej linii metra oraz linii tramwajowych do Wilanowa czy do Dworca Zachodniego.

Ponad 2 mld zł dla Warszawu z KE (autor: PAP/Albert Zawada)

Warszawa otrzyma łącznie ponad 2 miliardy złotych na inwestycje związane z rozbudową metra oraz sieci tramwajowej. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych.

- To jest naprawdę bardzo duży zastrzyk finansowy dla miasta. Bardzo nam zależało na tym, żeby można było kontynuować wsparcie z Unii Europejskiej. Dla nas transport publiczny jest absolutnym priorytetem. Rozwijamy go przez cały czas i oczywiście dalej kontynuujemy swoje prace - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że nie było to łatwe, bo na początku Komisja Europejska uznała, że nie będzie finansować metra i nie uznawała tego projektu jako projekt szynowy, tak jak w poprzednich latach.

- Dzisiaj te pieniądze stają się faktem - ponad miliard złotych zostanie przekazane na dokończenie budowy II linii metra i na projekty tramwajowe - m.in. tramwaj na Wilanów, na Dworzec Zachodni czy na Rakowieckiej - zaznaczył Trzaskowski. Jak mówił, duże projekty pokazują, że Warszawa może się rozwijać przy wsparciu funduszy europejskich.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że transport jest krwiobiegiem gospodarki. - Jeśli potrafimy pozyskiwać środki na bardzo kosztochłonne inwestycje, to jest to klucz do rozwoju inwestycyjnego - dodał.

Obecnie trwa budowa ostatniego odcinka metra linii M2 na Bemowie. Na prawie czterokilometrowym odcinku zaprojektowano trzy stacje. Stacja Lazurowa powstaje po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej, między pętlą tramwajową a Lazurową. Stację Chrzanów zaplanowano pod ul. Rayskiego, w rejonie skrzyżowania z Szeligowską. Stacja Karolin znajduje się pod ul. Sochaczewską, po północnej stronie skrzyżowania z Połczyńską. Za nią budowane jest zaplecze techniczne dla całej linii – STP Karolin.

Zakończenie wartego 1,9 mld zł kontraktu i oddanie go do użytku pasażerom planowane jest w 2026 roku.

