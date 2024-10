Częściej, ale bez weekendów. Bezpośrednie połączenie Wawra z Wilanowem nadal tylko w tygodniu Adrian Pieczka 23.10.2024 20:38 Jedyna linia autobusowa łącząca warszawski Wilanów z Wawrem z większą liczbą kursów, jednak dalej bez weekendów. Chodzi o linię 319, która do tej pory kursowała tylko w godzinach szczytu. Teraz ma jeździć także poza nimi, ale mieszkańcy wskazują, że to właśnie w weekendy jest największe zapotrzebowanie.

Częściej, ale nadal bez weekendów. Zmiany w kursowaniu linii 319 z Wilanowa do Wawra (autor: RDC)

Linia 319 z Wilanowa do Wawra z kursami także poza godzinami szczytu. Nadal jednak nie będzie jeździła w weekendy. To jedyne połączenie bezpośrednie między dzielnicami.

Jak zaznaczają mieszkańcy z osiedla Radość, podróż do Wilanowa innymi liniami wiąże się przynajmniej z dwukrotnie dłuższym przejazdem.

Ta linia potrzebna jest właśnie szczególnie w weekendy - usłyszał nasz reporter.



Jak informuje dyrektor przewozów w ZTM Artur Zając, uruchomienie linii poza godzinami szczytu to efekt konsultacji z dzielnicami.

- W godzinach szczytu tymi autobusami nie podróżuje jakoś bardzo dużo ludzi, ale stwierdziliśmy, że będziemy to połączenie rozwijać i zobaczymy co to zmieni. Jeżeli ono chwyci, jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby tą linię rozwijać dalej, rozszerzać godziny jej kursowania i dni jej kursowania - mówi.





Zmiany zostały wprowadzone w związku z planowanym uruchomieniem tramwaju w Wilanowie, do którego linia 319 dojeżdża.

Czytaj też: Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy. Jest zgoda prezydenta