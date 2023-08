Mieszkańcy Siekierek walczą o ogródki działkowe. „Trzeba bronić tych terenów” Przemysław Paczkowski 31.08.2023 12:17 Trzeba zabezpieczyć te tereny - tak część radnych mówi o ogródkach działkowych na Siekierkach w Warszawie. Działkowcy protestowali dziś w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie odbywa się sesja rady miasta. Studium zagospodarowania przewidywało zmianę przeznaczenia terenu ogródków.

Walka o ogródki działkowe na Siekierkach (autor: RDC)

Mieszkańcy warszawskich Siekierek protestowali dziś przeciw zmianom dotyczących ogródków działkowych.

Studium zagospodarowania dla miasta przewidywało zmianę przeznaczenia terenu ogródków. I chociaż przepisy się zmieniły i studium nie będzie uchwalone, to nadal będą powstawać nowe plany dla Warszawy.

- Trzeba zabezpieczyć tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Plan ogólny będzie konstytuował również przeznaczenie terenu, w związku z tym pytania, skąd tego typu pomysły są cały czas zasadne - mówi radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura.

Za obroną działek jest m.in. Jarosław Szostakowski z Koalicji Obywatelskiej.

- Jestem przeciwko likwidacji ogródków działkowych w Wilanowie, Ursynowie, Wawrze oraz na Białołęce, które wzburzyło mieszkańców. To jest zły projekt i na pewno nie będziemy go popierać - podkreśla.

Radny dodał, że pytanie o to, dlaczego zmiana przeznaczenia ROD-ów znalazła się w planie studium zagospodarowania, to pytanie do prezydenta miasta.

Przedstawiciele PiS chcieli, by dziś Rafał Trzaskowski zabrał głos w tej sprawie, ale punkt nie trafił do planu obrad.

