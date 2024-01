Zakaz używania kopciuchów nie wystarczy. Wysokie przekroczenia norm smogu w Warszawie

Do Warszawy wróciły wysokie przekroczenia norm smogu. Najgorsze powietrze odnotowano w Śródmieściu, we Włochach i na Bielanach. Mimo obowiązującego zakazu korzystania z kopciuchów jest niewielkie zainteresowanie dopłatami do wymiany w podwarszawskich gminach. W samej Warszawie wciąż jest około 4 tysięcy kopciuchów.