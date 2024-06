Zemsta za „niekorzystne zeznania”. Wywieźli 18-latkę do lasu i kazali jej kopać grób

Siłą wciągnęli 18-latkę do auta, wywieźli do lasu i kazali kopać jej grób — funkcjonariusze policji zatrzymali 34-latka i jego 46-letnią partnerkę. Para usłyszała cztery zarzuty karne, a sąd na wniosek prokuratora podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu. — To, co zrobili, miało być zemstą za „niekorzystne zeznania” obciążające 46-latkę — mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.