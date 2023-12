Kierowcy miejskich autobusów nie przestrzegają przepisów? Jest apel policji

Stołeczna policja apeluje do kierowców miejskich autobusów o przestrzeganie przepisów. Do Zarządu Transportu Miejskiego wpłynęło pismo dotyczące wykroczeń popełnianych przez kierowców. Mają one polegać m.in. na przekraczaniu prędkości, niestosowanie się do linii ciągłej czy przewożeniu pasażerów w liczbie większej niż dopuszczalna.